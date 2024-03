Disminuye 2.5% precio de la Canasta Básica

Los precios siguen siendo altos, sobrepasando el poder adquisitivo de las personas. /Foto: Archivo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el país resultó estar en mil 803.75 pesos con una variación a la baja de 2.46 por ciento, al disminuir su precio en promedio 45.50 pesos.

Aun con ello, los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Veracruz 7.51 por ciento; Nayarit 4.30 por ciento; Tabasco 3.05 por ciento; Michoacán 0.53 por ciento y Sinaloa 0.21 por ciento.

Los productos que más aumentaron en el último mes fueron el jabón de lavandería 5.69 por ciento, que pasó de 36.54 a 38.62 pesos; café soluble 3.22 por ciento, que pasó de 112.25 a 115.86 pesos; papel higiénico 2.89 por ciento, que pasó de 32.43 a 33.37 pesos.

Te puede interesar: Canasta básica se eleva 80 % en sexenio de AMLO

Así como botanas 2.07 por ciento, que pasaron de 19.01 a 19.41 pesos, y el arroz 1.66 por ciento, que pasó de 30.09 a 30.59 pesos.

“La inflación alimentaria que padece el país prevalece no obstante estas décimas a la baja. Los precios siguen siendo altos, sobrepasando el poder adquisitivo de las personas como dicen: ‘bajó poquito’, tan poquito que ni se siente, no hace diferencia, ni marca sensible mejora”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Mujeres, las más afectadas con la inflación

Menos aún se puede considerar esto una victoria, sabiendo que las mujeres son quienes más resienten los costos de esta inflación que impactan a la Canasta Básica, pues en su mayoría son las responsables de la compra de vivieres para el hogar.

Al tiempo que enfrentan la necesidad de aceptar empleos informales que ofrecen la mitad del pago comparado con un trabajo formal y la brecha laboral de género al recibir sólo tres cuartas partes de lo que gana un hombre al realizar la misma actividad.

En materia de alimentación falta mucho para lograr que los precios regresen a como estaban previo a la pandemia de COVID.

Este tema sigue siendo el ‘talón de Aquiles’ de la economía y uno de los grandes retos del próximo gobierno federal a elegirse el dos de julio.

Sin embargo, no hay tiempo para festejar la actual situación. La realidad económica del mundo es muy cambiante y efímera, de un momento a otro puede arrastrarnos a un lugar no deseado, es decir, no es momento de presumir estabilidad.

De la redacción