No hay problemas en entrega de utilidades en Querétaro: Canacintra

El sector industrial del estado de Querétaro no tiene riesgo de la entrega de utilidades a los trabajadores, cuyo plazo vence el último día del mes.

De acuerdo con Esaú Magallanes, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, aseguró que no han detectado empresas que tengan algún riesgo para dichas obligaciones.

Te podría interesar: ¿Sabes cuántos parques industriales hay en Querétaro?

Destacó que han cumplido con la entrega de utilidades a pesar de la pandemia que les afectó en producción.

“Fíjate que siempre hemos cumplido, hasta cuando era la pandemia, pasando la pandemia, siempre hemos cumplido. No he tenido yo alguna información de alguna empresa que no haya cumplido. Obviamente cada empresa es diferente según sus utilidades, según cómo le fue el año pasado. A lo mejor unos venden más, unos venden menos, unos tienen mayor utilidad que otros”.