Centro de Atención al Autismo no contaba con permisos: Juan Carlos Arreguín

El Centro de Atención al Autismo no puede operar porque no cuenta con ningún permiso de las autoridades, así lo confirmó el titular de la Subsecretaría General de Gobierno, Juan Carlos Arreguín.

Y es que el pasado martes, familiares de menores del Centro de Atención al Autismo expusieron que el espacio ubicado en la colonia San Javier fue cerrado por la queja de los vecinos.

“El predio no cuenta con una licencia de funcionamiento, inclusive el predio no cuenta hoy en día con la factibilidad de giro con el uso de suelo correspondiente. Per se nosotros no estamos en contra de que un centro de atención de este tipo de enfermedades pueda operar”.