Lionel Messi es el Mejor Deportista del 2023 por revista ‘Time’

Lionel Messi fue elegido como el Deportista del Año por la reconocida revista ‘Time‘, en un reconocimiento al impacto sin precedentes de su llegada al futbol de Estados Unidos.

Messi consiguió lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país futbolístico”, señaló la publicación, que le dedica la portada y un artículo para el que fueron entrevistadas figuras como el propio capitán albiceleste y David Beckham.

Messi, ganador de ocho Balones de Oro, provocó un terremoto al anunciar en junio que abandonaba el futbol europeo para continuar su carrera en el Inter Miami, la franquicia copropiedad de David Beckham que entonces ocupaba la última plaza de la MLS.

What I would say to the fans is simply the same thing I said when I arrived,” Messi says. “We are going to have some very good times. We are going to compete to continue lifting trophies and enjoy ourselves” https://t.co/tlMP7CgadK

— TIME (@TIME) December 5, 2023