Listo el operativo para el partido Querétaro vs Tigres

El partido será este domingo a las 9 pm.

Se ha definido el operativo de seguridad que se implementará para el partido Querétaro vs Tigres, en el Estadio Corregidora

Ya está listo el operativo de seguridad que implementarán para el partido Querétaro vs Tigres este domingo 28 de enero en el Estadio Corregidora. Así lo informó el director de operación policial de la Policía Estatal (POES), Ernesto Alonso Perrusquía Pérez.

Remarcó que la estrategia contempla cinco anillos de seguridad. Esto con el objetivo de garantizar un evento familiar, antes, durante y después del compromiso deportivo.

Perrusquía indicó que a través de los distintos cuerpos especiales de la POES y la coordinación interinstitucional que se tiene; habrá recorridos al exterior e interior del inmueble.

En ese sentido, el operativo tiene la finalidad de que culmine el juego con saldo blanco y prevalezca la seguridad e integridad de los espectadores.

¿Dónde ver el partido Querétaro vs Tigres?

No todo está perdido para aquellos aficionados que no tengan la oportunidad de acudir al Estadio Corregidora para ver el duelo Querétaro vs Tigres.

Correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2024, los Gallos Blancos recibirán a los felinos este 28 de enero en punto de las 9 pm. Puedes disfrutarlo en vivo a través de la señal de Fox Sports.

Con información de Quadratín Querétaro