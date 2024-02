Champions League: Horarios y canales de TV para ver los Octavos de Final

Tras una larga jornada sin partidos en el torneo más importante de Europa, esta semana regresa toda la acción y la magia de las noches Champions League, en su fase de octavos de final.

Este mes darán inicio los duelos de eliminación directa, comenzando con los partidos de ida, por lo que los equipos se preparan para volver a la carrera por el trofeo más anhelado en todo el viejo continente.

Los octavos de final de la Champions League comenzarán con los encuentros de ida este martes 13 y el miércoles 14 de febrero, continuando con los partidos restantes el martes 20 y miércoles 21 del mismo mes:

Copenhague vs Manchester City – 14:00 horas Ciudad de México.

RB Leipzig vs Real Madrid – 14:00 horas Ciudad de México.

Lazio vs Bayern Múnich – 14:00 horas Ciudad de México.

PSG vs Real Sociedad – 14:00 horas Ciudad de México.

Inter de Milán vs Atlético de Madrid – 14 horas Ciudad de México.

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund – 14:00 horas Ciudad de México.

Porto vs Arsenal – 14:00 horas Ciudad de México

Nápoles vs Barcelona – 14:00 horas Ciudad de México.

Si no te quieres perder ninguno de los partidos de Champions League, deberás seguir la transmisión a través de la plataforma de streaming, HBO, por donde podrás ver todos y cada uno de los encuentros de esta fase eliminatoria.

Asimismo, el canal de televisión, TNT, transmitirá, en México, algunos de los partidos de la Liga de Campeones, para que puedas ser participe de las noches mágicas que solo puede brindar el fútbol.

The knockout stage is here 🍿#UCL pic.twitter.com/O6nRBoFTZr

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2024