Checo Pérez ¡Sube al podio!, ahora en el GP de Arabia Saudita 2024

‘Checo’ Pérez sumó su segundo podio de la temporada 2024 de la F1, al quedar en segundo lugar, mientras que Max Verstappen dio otra exhibición de campeón al ganar el Gran Premio de Arabia Saudita.

Max Verstappen tuvo una buena largada y conservó su posición de honor, mientras que Charles Leclerc realizó una excelente defensa de su sitio ante el ataque de ‘Checo’ Pérez en las curvas 1, 2, 3 y 4.

En la cuarta vuelta cuando el tapatío pudo rebasar a Charles Leclerc para de ahí no soltar esa posición hasta el final de la carrera.

Tras el desarrollo de la carrera, Max Verstappen rompió los récords de vuelta y tomó gran distancia sobre su coequipero.

El joven de Ferrari, Oliver Bearman de 18 años, desplazó al mexicano Ricardo Rodríguez como el piloto más joven en correr en Ferrari. Terminó séptimo y fue aplaudido por su escudería al final de la carrera. “¡Felicidades! Gran trabajo”, se escuchó por la radio.

Hubo dos abandonos. El de Lance Stroll y Pierre Gasly al principio de la carrera.

Verstappen terminó con +13.643 segundos de ventaja sobre ‘Checo’ Pérez. Leclerc quedó tercero, Oscar Piastri cuarto, Fernando Alonso quinto, George Russell sexto, Oliver Bearman séptimo, Lando Norris octavo, Lewis Hamilton noveno y Nico Hulkenberg décimo.

Fue el podio 100 para Max Verstappen en la F1.

Your top three in Jeddah! 🥇🥈🥉#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Rpo2RncBPA

— Formula 1 (@F1) March 9, 2024