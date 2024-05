Alexa Moreno gana bronce en World Challenge Cup

Alexa Moreno conquistó la medalla de bronce en la final de salto en el FIG World Challenge Cup 2024 de Gimnasia Artística, que se disputa en Varna, Bulgaria.

Alexa se quedó cerca de la medalla de plata al sumar 13.750, mientras que la alemana Karina Schoenmaier obtuvo 13.783. La presea de oro fue para Valentina Georgieva de Bulgaria con 14.083.

Hace unos días, se dio a conocer que la mexicana es una de las atletas que tendrá una muñeca Barbie con su imagen y semejanza.

En París 2024, vivirá sus terceros Juegos Olímpicos. En Tokio finalizó en cuarta posición en salto, quedándose a .017 de la medalla de bronce.

