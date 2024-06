Rubén García Jr. llega a Querétaro como líder de la GTM PRO 1 en la Súper Copa Roshfrans

El volante de Compaq-Jemz-Comercializadora Virdi, Rubén García Jr., logró empatar el primer lugar del campeonato a Salvador de Alba Jr. de AGA Racing Team con 167 unidades y llega a la tercera fecha de la Súper Copa Roshfrans que se correrá este fin de semana en el Ecocentro de Querétaro, dispuesto a romper esa igualdad.

“Fue un carrerón con rivales muy fuertes el que se protagonizó en el Hermanos Rodríguez, y ese podio en la carrera 1 me permitió sumar la cantidad de puntos necesarios para alcanzar a Salvador. Hasta la mitad de carrera 2, íbamos muy bien, tal vez un poquito mejor él. Cuando se empezó a caer el rendimiento y ya no se pudo hacer más, por lo que perdí la posibilidad de ser el líder absoluto”, aclaró Rubén.

Puedes leer: Lucy Lara presenta ‘El Poder de Reinventarte’

El piloto del Mercedes-Benz No. 88 dijo además que está muy concentrado para la competencia queretana: “El auto llegará en óptimas condiciones y eso me otorga una gran tranquilidad, claro está que hay cosas que no dependen de uno y eso ojalá que no ocurra”.

“Era lo único que me faltaba, alcanzar al líder y estoy muy contento. El objetivo es andar bien durante todo el fin de semana y me alegro también por el equipo, que ha estado sensacional”, comentó García Jr., que este domingo buscará quedarse solo en el liderato general.

“El trabajo duro está dando sus beneficios y eso es algo maravilloso. No he hecho ninguna carrera mala ni siquiera la segunda de la fecha anterior, así que no es un asunto que me tenga demasiado preocupado”, opinó el piloto Compaq-Jemz-Comercializadora Virdi.

“Necesitamos intentar hacer una buena calificación y acabar el trabajo en las carreras. Estamos todos muy apretados en el campeonato, así que el domingo serán competencias muy emocionantes”, concluyó Rubén.

TOP TEN GTM PRO 1

POS. NUM. PILOTO PUNTOS

1 1 SALVADOR DE ALBA 167

88 RUBEN GARCIA 167

2 9 GERARDO NIETO 166

12 KOKE DE LA PARRA 166

3 26 MARIO DOMÍNGUEZ 154.5

4 44 FRANCO ZANELLA 154

5 11 PABLO PÉREZ DE LARA 146.5

6 68 EMILIANO RICHARDS 144

7 20 HOMERO RICHARDS 142

8 9 PAUL JOURDAIN 140

9 29 JOSÉ ARELLANO 139

10 12 PEPE SIERRA 137