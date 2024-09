Entrega de kits para carrera P-Run 2024 será este sábado

La carrera P-Run 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 22 de septiembre del presente año / Foto: Cuartoscuro

La carrera P-Run 2024 llega a Querétaro, para que los corredores tengan la oportunidad de participar con sus mascotas, en lo que promete ser una actividad divertida y para toda la familia.

Si bien la idea es correr acompañado de tu perro, este no es un requisito obligatorio, pues también podrás unirte a esta carrera sin necesidad de registrar contigo alguna mascota.

La carrera P-Run 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 22 de septiembre del presente año e iniciará en punto de las 06:30 de la mañana, y se llevará a cabo en el nuevo Parque La Queretana.

¿Dónde y a qué hora será la entrega de kits de la carrera P-Run 2024?

El municipio de Querétaro informó que la entrega de kits será el próximo sábado 21 de septiembre, de 09:00 a.m. a 02:00 p.m., en la Unidad Deportiva José María Truchuelo (Av. 4, Lomas de Casa Blanca).

En este sentido, se informó que no se entregarán más de cuatro kits por persona y el único día para adquirir el kit será el sábado 21 de septiembre, pues no se entregarán paquetes el día de la carrera y no podrás participar.

“El participante acepta que, al no recoger el paquete en el día y horario establecido, perderá todo derecho derivado de su inscripción”.

Asimismo, se enfatizó que, para adquirir el kit de la carrera, deberás estar previamente inscrito, pues no realizarán inscripciones el día de la entrega de paquetes.

¿Cuáles son los requisitos para la entrega de kits?

Acudir con identificación oficial vigente con fotografía.

Es obligatorio que los y las corredoras que participen con mascota muestren su carnet de vacunación completo.

Firmar carta de exoneración el día de la entrega de kits.

Es indispensable que las personas menores de edad asistan con su padre, madre o tutor para que firme la carta de exoneración el día de la entrega de kits (deberá mostrar identificación oficial con fotografía).

En caso de que un participante no pueda recoger personalmente su paquete, éste podrá ser recogido por otra persona (máximo 4 Kits por persona), presentando la documentación completa y firmando la carta de exoneración.

¿Qué perros pueden participar?

De acuerdo con le convocatoria, podrán participar todas las razas de perros, a excepción de razas braquicéfalas, es decir, Bulldog, Boxer, Pugs, Pekinés, Shar Pei, Shih Tzu, Boston Terrier y Carlino.

También se establece que queda prohibida la participación de perros de raza pit bull y perritos geriátricos, es decir, que superen los siete años de edad.