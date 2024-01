Causas por las que los mexicanos no invierten su dinero

Invertir es una oportunidad de no solo generar ingresos extras, sino de alcanzar tus sueños, metas y libertad financiera.

Los mexicanos no invierten porque creen no tener el dinero suficiente para comenzar; y otros más, por desconocimiento

Los mexicanos no invierten porque no piensan en su futuro, desconocen cómo se mueve el mercado y creen no tener el suficiente dinero para hacerlo.

Cuando ya tienes la costumbre de ahorrar, el siguiente paso es volverte inversionista; sin embargo, en México se tiene una baja cultura al respecto.

El 50 por ciento de los mexicanos jamás ha hecho una inversión, lo que significa que tienen la percepción de que no lo hacen debido a que no piensan en su futuro.

Además, los mexicanos no invierten porque creen no tener el dinero suficiente para comenzar; y otros más, no lo hacen porque no cuenta con la información necesaria.

Muchas personas se encuentran con miles de dudas sobre las inversiones; desconocen cuál es el proceso y más aún, se muestran desconfiados.

En el mercado se empieza a notar un mayor interés por invertir, sobre todo en poblaciones jóvenes que quieren poner a trabajar su dinero.

Sin embargo, el comportamiento de los inversionistas en México sigue siendo cauteloso.

Y es que como mexicanos, estamos acostumbrados a que las financieras tradicionales soliciten cantidades de varios miles de pesos para poder invertir con ellas.

Esto lleva a la gente a pensar que las inversiones son sólo de millonarios.

Actualmente, la industria Fintech (empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros) han estado cambiando esto, permitiendo que las personas comiencen a invertir con cantidades mucho más accesibles.

Los mexicanos prefieren ‘invertir’ su dinero en esquemas como La Flor de la Abundancia o que caigan fácilmente en estafadores que les ofrecen rendimientos extraordinarios, por ejemplo, de más del 50 por ciento anual.

Para invertir no es necesario ser un experto en finanzas, sin embargo, sí necesitas estar familiarizado con los conceptos que los ejecutivos y asesores manejan para aprovechar todos los beneficios que una inversión te puede dar.

Causas por las que los mexicanos no invierten

64% cree que la información sobre inversiones es confusa.

cree que la información sobre inversiones es confusa. 61% de los mexicanos teme perder todo si invierte.

de los mexicanos teme perder todo si invierte. 54% siente que no tiene suficiente dinero para invertir.

siente que no tiene suficiente dinero para invertir. 27% desea equilibrar sus necesidades.

Esto debes de tomar en cuenta al hacer tu primera inversión

Constancia

Las inversiones se tratan de disciplina y constancia para alcanzar metas específicas, así que sé constante con ellas. Además, no olvides que la magia está en el interés compuesto, es decir, el interés que ganas sobre los intereses ganados; así que reinvierte tu dinero, siempre.

Diversificación

Recuerda que todas las inversiones conllevan un riesgo, por lo que diversificar será tu mejor estrategia para evitarlos.

Asignación de activos

Comienza a crear tu portafolio de inversión, de acuerdo a tus metas, tu edad, el plazo al que quieres invertir, el capital del que dispones y el perfil de riesgo que quieras asumir.

¿Qué anima a invertir a los mexicanos?

4% buenos rendimientos

buenos rendimientos 3% que pidan poco dinero para iniciar

que pidan poco dinero para iniciar 8% producto fácil de entender

producto fácil de entender 7% bajo riesgo

bajo riesgo 9% todas las anteriores

En números

50% de los mexicanos jamás han hecho una inversión

de los mexicanos jamás han hecho una inversión 53% contempla la posibilidad de invertir

Beneficios de invertir

Te vuelves más estable y seguros

Mejora tu calidad de vida

Sensación de bienestar más positiva

Te sientes más feliz

Opciones para invertir

Bienes raíces

Cetes

Fondos de inversión

Acciones

Bonos

Oro

Negocios

Compra y venta de divisas.

