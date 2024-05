¿La aplicación de vacunas puede salvar vidas?

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2023, más del 85% de la población mexicana completó su esquema básico de vacunación, sin embargo, aún hay resistencia.

En México, la vacunación es un tema crucial para la salud pública. Las vacunas han demostrado ser una herramienta eficaz para prevenir enfermedades que antes eran mortales.

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2023, más del 85% de la población mexicana completó su esquema básico de vacunación, sin embargo, aún hay resistencia.

Y es que no sólo protegen a quienes las reciben, sino también a la comunidad en general.

Este concepto, conocido como inmunidad de rebaño, es vital para proteger a los más vulnerables: bebés, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las vacunas funcionan entrenando al sistema inmunológico para reconocer y combatir virus y bacterias específicos.

No vacunarse pone en riesgo no solo la vida de quien no recibe la vacuna, sino también la de quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

Enfermedades como el sarampión, que estaba prácticamente erradicada, han resurgido debido a la disminución de la vacunación.

En México, las vacunas protegen contra enfermedades graves como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la difteria y el tétanos.

También están las vacunas contra el VPH, que previene ciertos tipos de cáncer, y la influenza y el Covid que puede ser mortal para personas vulnerables.

Las vacunas son esenciales para prevenir brotes epidémicos, controlar enfermedades y, en muchos casos, erradicarlas. Son un componente fundamental de la salud pública y contribuyen a la longevidad y calidad de vida de la población.

Vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad. Proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean es vital para construir una sociedad más sana y segura.

¿Por qué algunas personas no se vacunan?

Desinformación

Miedo a los efectos secundarios

Creencias infundadas

Las consecuencias de no vacunarse pueden ser graves:

Enfermedades graves, incluso mortales.

Hospitalizaciones y costosos tratamientos médicos.

Brotes que ponen en riesgo a toda la comunidad.

¿Qué enfermedades o virus amenazan la salud de los mexicanos?

Sarampión: Altamente contagioso, puede provocar neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Altamente contagioso, puede provocar neumonía, encefalitis e incluso la muerte. Tos ferina: Provoca tos incontrolable que puede durar semanas y dificultar la respiración, especialmente en bebés. ‍

Provoca tos incontrolable que puede durar semanas y dificultar la respiración, especialmente en bebés. ‍ Virus del Papiloma Humano (VPH): Puede causar cáncer cervical, de garganta y otros tipos de cáncer. HPV

Puede causar cáncer cervical, de garganta y otros tipos de cáncer. HPV Rotavirus: Provoca diarrea severa, vómitos y deshidratación, especialmente en niños pequeños.

¿Cuántas vacunas recibe un mexicano?

Al día 1 de nacido se recibe la primera vacuna

de nacido se recibe la primera vacuna 6 años, la edad para complementar el esquema basico

la edad para complementar el esquema basico 50 biológicos entre vacunas, bacterinas y refuerzos es lo que se recibe

entre vacunas, bacterinas y refuerzos es lo que se recibe 15 enfermedades protegen las vacunas

¿Cuáles son las vacunas más comunes?

Vacuna contra la parotiditis.

Vacuna contra rubéola.

Vacuna contra sarampión.

Vacuna difteria, tétanos y tosferina.

Vacuna hepatitis B.

Vacuna neumococo.

Vacuna rotavirus.

Vacuna tuberculosis.

Vacuna virus papiloma humano.

