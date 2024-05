En Edomex implementan novedoso sistema de captación de agua pluvial

La Secretaría del Agua y el CECyTEM han instalado 85 sistemas en el mismo número de planteles en coordinación con la Asociación Isla Urbana.

La Secretaría del Agua del Estado de México (SAEM) bajo la misión de garantizar el Derecho Humano al agua, regenerar los cuerpos y atender las necesidades de los docentes, implementa en coordinación con Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), un proyecto para la instalación de sistema de captación pluvial.

“Fue una etapa de emprendimiento de mis compañeros y mía para abastecer una de tantas necesidades que tenemos aquí en el plantel, la cual es la falta de agua, ya que nos encontramos en una zona un poco alejada del centro y de todos los beneficios que cuentan las escuelas, no contamos con un abastecimiento de agua correcto, contratan pipas de agua” precisó María Guadalupe Sánchez Ortiz, alumna del CECyTEM campus Nicolás Romero.

Francisco Javier Patiño, Director General del Derecho Humano al Agua de la SAEM refirió que el agua no es un recurso, el agua es un bien que debe ser cuidado para no convertirse en mercancía de compra y venta, por eso agradeció la corresponsabilidad que ha tenido la ciudadanía, gobierno y asociaciones en proyectos como este.

El sistema funciona a través de la captación de agua pluvial, esta se canaliza a una tubería principal llegando hasta los tlaloques que cuentan con filtros para evitar el paso de sedimentos grandes y ya en las salidas de agua se cuenta con filtros para sedimentos más finos, una vez que el tlaloque se lleva para al reservorio, que tiene una capacidad de 5 mil litros.

Esta captadora tiene una durabilidad de 25 años y puede captar hasta 500 mil litros de agua de lluvia que podrá ser utilizada en el riego de huertos y jardines, labores de limpieza y el uso de sanitarios.

En la explicación del proyecto, la estudiante María Guadalupe Sánchez Ortiz mencionó: “me siento contenta, me siento satisfecha y como nosotros somos una generación que ya va a salir y poder dejarle esto a las nuevas generaciones, porque cuando entró nuestra generación no contaba ni con agua ni con luz, era un plantel que no contaba con los recursos por eso surgió el emprendimiento”.

En la demostración del proyecto estuvieron Joel Cruz Canseco, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) y Andrea Estela Gutiérrez, representante de Isla Urbana, autoridades estudiantiles y docentes.