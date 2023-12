This is Outro, muestra de talento en Tec de Monterrey Campus Querétaro

“This is Outro es un espacio muy querido en el que los alumnos han entregado todos sus trabajos del semestre

En el cierre de semestre, los alumnos del LTM del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, vivieron un día perfecto para mostrar sus proyectos finales de diseño sonoro y producción musical, a través de la materias Teoría y Estilos Musicales (para alumnos del tercer semestre) y Post Producción de Audio para Cine y Video (para alumnos de séptimo semestre), en un evento llamado ‘This is Outro’.

30 estudiantes participaron en esta quinta edición, con el objetivo no solo de ser un espacio de exhibición escolar y de recreación, sino también de networking debido a la asistencia de alguna marcas, promotores y personal que ya se encuentran laborando en la industria y que aprovecharon este evento para desarrollar algunos talleres y proporcionar una retroalimentación mediante los stands.

Trabajos finales

“This is Outro es un espacio muy querido en el que los alumnos han entregado todos sus trabajos del semestre. También se define como una celebración, generando expectativas cuando los alumnos visualizan los trabajos de sus compañeros de otros niveles”, mencionó Diana Hernández, directora de programa de la licenciatura en Producción Musical.

Las tres generaciones estudiantiles que pudieron aprovechar este evento, asistieron a los talleres de ‘Producción musical con aleatoriedad en Ableton Live 12’, impartido por Ableton; ‘La arquitectura de un sintetizador’, realizado por Arturia; y ‘El emprendimiento en la industria de la tecnología musical’, diseñado por Paradox; todas, marcas destacadas en la industria, en temas de sintetizadores y de Digital Audio Workstation.

De acuerdo a la directora de programa de la licenciatura, “en un futuro no lejano, se espera que This is Outro sea un espacio abierto a todo el público, para mostrar que en el TEC hay tecnología y producción musical y vengan más músicos, productores de la industria y personas que se dediquen al diseño sonoro”.