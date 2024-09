Tec de Monterrey campus Querétaro presenta nuevas carreras

Foto: Armando Vázquez

El Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, comprometido con el liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el crecimiento humano de su comunidad, presenta dos nuevas carreras que transformarán el futuro de los negocios y abrirán nuevos caminos globales únicos para sus estudiantes.

Como parte de la escuela de negocios, el presídium que encabezó el lanzamiento de los nuevos programas académicos, se compuso por el maestro Pascual Alcocer Alcocer, director general del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro; la doctora Mariana Alfaro Cendejas, directora de la División de Negocios campus Querétaro; la maestra Luisa Alejandra Vilchis Murillo, profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas; y la maestra María José León, profesora del Departamento regional de Gestión y Liderazgo.

Durante la rueda de prensa que ofrecieron a los medios de comunicación, el comité dio a conocer que las carreras de negocios llevan el nombre de Bachelor in Finance (BFI) y Bachelor in Strategy and Business Transformation (BBA).

“Estos nuevos programas representan un paso audaz hacia el futuro del aprendizaje, la formación de líderes empresariales con enfoque global. Ambas carreras han sido diseñadas en el marco de nuestro modelo educativo Tec 21, con un enfoque en el desarrollo de competencias, por medio de retos vivos, desde el primer semestre, con socios formadores, lo que eleva la empleabilidad e impacto real en el mundo de los negocios, preparando a los estudiantes para enfrentar los nuevos desafíos”, comentó en su discurso Pascual Alcocer.

Puedes leer: Ecomunidad, de Cemex, celebra 5 años de promover la economía circular

El BBA dotará a los estudiantes de las herramientas necesarias para liderar procesos de transformación estratégicos en las organizaciones multinacionales, mientras que el BFI proporcionará a los alumnos una comprensión profunda de los mercados financieros globales y las habilidades para tomar decisiones financieras estratégicas con ayuda de la tecnología, así como la capacidad de poner sobre la mesa directiva decisiones globales determinantes.

“Estos programas no solo beneficiarán a los estudiantes. También tendrán un impacto significativo en el desarrollo económico y social de Querétaro y la región, donde sabemos que el crecimiento económico ha sido notorio en los últimos años, con un aumento constante en su PIB que nos ha posicionado como una de las economías más dinámicas y potentes de México”, completó el director del Tec campus Querétaro.

“Los líderes que entiendan las cambiantes estructuras económicas del intercambio global serán aquellos que logren el éxito financiero y administrativo para sus organizaciones”, confesó Mariana Alfaro Cendejas en su participación.

Estos dos nuevos programas vienen a constituir una oferta académica de 9 carreras completas para estudiar negocios en el campus queretano. Las carreras son desarrolladas en el idioma del inglés.

Con la diversificación de mercados y los nuevos modelos de negocios, la vanguardia empresarial ha obligado a México a convertirse en uno de los principales territorios para la generación de atracción de corporativos extranjeros (en específico el estado de Querétaro), consolidándose como el único país de Latinoamérica en ser una de las diez entidades aptas para la creación de mayor capital mundial.

“Esto requiere talento que maneje conocimiento de excelencia y que fluya de manera natural en el idioma de la cultura del inglés, tener competencias de primer nivel, siendo capaz de surfear las amenazas, riesgos geopolíticos y que sea sensible a la cultura multigeneracional y multicultural en sus diversos equipos sede trabajo”, declaró la directora de la División de Negocios campus Querétaro.

Actualmente, el campus ya se encuentra recibiendo las solicitudes de los aspirantes a formar parte de los nuevos programas académicos y se tiene estimado el inicio de clases para 2025.

CONTACTO

Sitio web: www.tec.mx

Facebook: Tec Campus Querétaro

Instagram: @teccampusqro

Carlos Curiel