Desfases de aprendizaje por pandemia en Querétaro

La Secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, aseguró que sería iluso pensar que se pueden revertir los desfases de aprendizaje de los menores que estuvieron en pandemia en su domicilio.

Mencionó que incluso, este tipo de retos educativos, no pueden hacerse frente con un curso de verano que implementen las escuelas.

“Sería iluso pensar que con todas las estrategias que generemos podremos paliar dos años sin educación, eso no va a suceder, eso no va a suceder, por eso hablamos de aprendizajes imprescindibles, no del total de aprendizajes. Eso no podría suceder, no lo vamos a acabar en un curso de verano, en una plática, en un intensivo, eso no va a suceder”.