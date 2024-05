Mujeres mexiquenses participan en la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha

El Trolebús Chalco-Santa Martha agilizará la movilidad de 3 millones de personas de la zona oriente del Estado de México,

Además ha representado la generación de empleos para las familias mexiquenses, entre ellas, 247 mujeres que dejaran plasmado su esfuerzo en cada parte de esta obra.

El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez está comprometido con romper estereotipos que impiden el desarrollo pleno de las mexiquenses, por ello, reconoce iniciativas que permiten que las mujeres encuentren oportunidades de trabajo en ámbitos que se consideraron exclusivos para los hombres, como el sector de la construcción.

Desde el inicio de la obra, se contrataron mujeres en las distintas áreas y actividades de este proyecto, como auxiliar administrativo, programación, acarreos, almacenista, analista de precios unitarios, residente técnico, supervisor de estructura metálica, gerente de estaciones, jefe de contabilidad, residente de vialidad, supervisor de seguridad, topógrafos y soldadores, entre otros.

“Me siento privilegiada de realizar esta actividad en la cual se ven más hombres que mujeres, anteriormente estaba trabajando en el proyecto de Dos Bocas, en Tabasco, en la refinería, este es un trabajo que te enfrenta muchos retos, pero sí lo podemos hacer, soy testigo de eso en los diferentes lugares donde he estado me he encontrado a más compañeras y la verdad es un orgullo”, comentó Sara Trinidad Antonio, soldadora en el sector 2 del Trolebús Chalco-Santa Martha.