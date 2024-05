Alertan sobre estafas en reservaciones de hoteles en Tonatico y Valle de Bravo

El modo de operación se realiza a través de una página publicada en internet, en la que proporcionan un número con inicial 800, donde ofrecen información sobre los hoteles.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), alerta sobre estafas en reservaciones de hoteles que se hacen a través de páginas electrónicas falsas.

Se trata de una estafa debido a que pretenden reservar en los hoteles pertenecientes aI SSEMYM en los municipios de Tonatico y Valle de Bravo.

La institución, a través de la Dirección de Prestaciones, hace un atento llamado para no caer en este tipo de fraudes y reitera que la única vía para reservar una habitación en cualquiera de sus dos hoteles es mediante los teléfonos: 721-141-0995, o bien al correo electrónico [email protected]; así como al 726-262-4300 y en [email protected].

También exhorta a no dejarse sorprender por quienes, por una determinada cantidad de dinero, le puedan conseguir una habitación o rentar espacios a un costo menor.

Te puede interesar: El pueblo mexiquense votará libre y en paz: Delfina Gómez

Según los casos externados, el modo de operación se realiza a través de una página publicada en internet, en la que proporcionan un número con inicial 800, donde ofrecen información sobre los hoteles.

Posteriormente solicitan al interesado efectuar un depósito o transferencia bancaria a través de una ficha “falsa”, la cual previamente le fue enviada por la aplicación de mensajería electrónica WhatsApp, desde varios números, principalmente identificado con el +52 56-4397-2210 denominados “Reservas On-line”, los cuales son apócrifos.

Una vez realizados los depósitos, la página en Internet donde se mostraba la información desaparece.

El ISSEMYM solicita no dejarse sorprender para no correr el riesgo de estafas en reservaciones de hoteles, ya que actualmente no se cuentan con reservaciones en línea ni con asesores; todo se realiza mediante las vías oficiales antes mencionadas.