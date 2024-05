Deportistas mexiquenses continúan cosechando triunfos en Juegos Nacionales Conade 2024

En la sede de Jalisco, la delegación mexiquense cosechó 10 medallas en la competencia de Vela.

Los deportistas mexiquenses siguen cosechando triunfos en los Juegos Nacionales Conade 2024, por ello, el Gobierno del Estado de México felicita a estos deportistas por los resultados obtenidos en las disciplinas de Vela, Rugby, Tenis y Triatlón.

En la sede de Jalisco, la delegación mexiquense cosechó 10 medallas en la competencia de Vela: tres preseas de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Cabe destacar el esfuerzo de las mexiquenses en la prueba de ILCA 6, categoría 15-16 años femenil, donde el Estado de México se llevó el podio completo, con la presea de oro de Cristina Iglesias Pérez; plata de Fernanda Guzmán Casas y bronce de Miranda Nieto Marín.

En la prueba de ILCA 6, categoría 17-18 años varonil, Pedro Iglesias Pérez se adjudicó el oro, mientras que Walter Porter Mollo aseguró la presea de bronce; el tercer oro mexiquense fue para María José Porter Mollo, en ILCA 6, 19-22 años femenil.

Asimismo, se logró otra presea de plata por conducto de Andrea Casas Mendoza, Emiliano Rodríguez Sánchez Huerta, Xavier Martí León de la Barra, Andrés Martí León de la Barra y Rogelio Rodríguez Diez, en la modalidad Optimist x 5; mientras que la tercera presea de plata fue para Andrea Casas Mendoza quien logró el segundo lugar en Optimist 14-15 años femenil.

El resto de las preseas de bronce fueron por conducto de Renata Reynoso García, en Optimist 10-11 años femenil y de Isabella Trueba Cordero, en ILCA 6, 17-18 años femenil.

Cosechan más medallas

En lo que respecta a Rugby, el Estado de México retornó a los puestos de ganadores con la presea de oro conquistada por el equipo M17 varonil, que con un marcador contundente de 33-0 derrotó al representativo de Coahuila, mientras que el conjunto M20 varonil alcanzó la presea de bronce al vencer en el partido por el tercer lugar a Nuevo León 14-07.

Lo deportistas mexiquenses de la delegación de Tenis contribuyó con dos preseas de plata y una de bronce. Juan Pablo Barriga logró una plata en singles varonil Sub 14, quien acompañado de Aleksander Arriaga, también obtuvo un bronce en dobles varonil Sub 14, además, se obtuvo otra medalla de plata por parte de Paulina Guerrero y Paula Rivera en dobles femenil Sub 14.

En la subsede de Campeche, en Triatlón y bajo en un clima extremo al que se enfrentaron todos los competidores, se obtuvo una medalla de oro en la modalidad Triatlón crono, categoría 20-23 rama varonil, luego de que Daniel Núñez registrara el menor tiempo en las etapas eliminatoria, semifinal y final de la competencia.