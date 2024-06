Rosa de la Fuente, una de las 650 mil beneficiarias de Mujeres con Bienestar

La historia de Rosa de la Fuente emerge de la esperanza y el compromiso de salir adelante como lo hacen millones de mujeres mexiquenses cada día; y con una sonrisa que transforma su rostro en alegría, relata la forma en que el programa Mujeres con Bienestar le brinda la posibilidad de cubrir sus gastos médicos, porque tiene que atenderse secuelas que le quedaron después de padecer COVID-19.

“Me mandan a hacer estudios cada seis meses por los pulmones que no me quedaron bien y aparte, yo ya tenía la presión alta y es de medicamento de por vida y pues es mi hija y mi yerno quienes me apoyan”, explicó.