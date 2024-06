Patinaje Artístico sobre ruedas conquista seis medallas para Edomex

El Estado de México concluyó su participación en la disciplina de Patinaje Artístico, dentro los Juegos Nacionales Conade 2024.

El Estado de México concluyó su participación en la disciplina de Patinaje Artístico, dentro los Juegos Nacionales Conade 2024, con un total de tres medallas de oro y tres de plata, con lo que se cumplió el objetivo proyectado para esta modalidad en esta temporada.

Las patinadoras y los patinadores se presentaron en la justa deportiva más importante del país, que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco, con el apoyo y respaldo del Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, quien reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en la entidad a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura Física y Deporte.

Las medallas fueron por conducto de Fernanda Paola Ramírez Santiago, que se llevó la presea de oro en la modalidad de Programa corto y Programa largo de la categoría Juvenil menor; mientras que Rebeca Díaz Núñez, en Programa largo, juvenil menor y Sofía Sánchez Zacateco, en Style dance, categoría única, también se alzaron con la presea dorada.

En tanto que Daniela Rodríguez Facio completó la cosecha mexiquense con dos metales de plata en Free dance, categoría única y en Programa corto.

Fernanda, quien logró dos preseas áureas, compitió por segundo año consecutivo en este evento y logró superar lo hecho en 2023, ya que sumó una presea de plata en la modalidad Programa Largo, Juvenil Menor 14-15 años; por lo que para esta edición cumplió su meta de alcanzar el puesto de honor.

“Me sentí súper contenta y satisfecha porque hice un buen papel y estuvo súper padre. Fue una experiencia muy bonita, obviamente me encantó el resultado que tuve”, declaró la patinadora mexiquense.

Uno de los obstáculos que tuvo que superar durante la competencia fue el clima: “Las condiciones del clima estuvieron muy fuertes, llegamos hasta 40 grados y el sol me quemaba, pero obviamente traté de mantenerme bien hidratada para que no me diera un golpe de calor”, declaró la deportista.

Fernanda explicó que respeta a sus contrincantes y que se concentra en su propio trabajo, ya que insistió: “He vivido muy tranquila, nunca he llegado a estresarme por las rivales fuertes, porque cada quien hace su esfuerzo, cada quien lucha para prepararse y hacer un buen papel a la hora de la competencia”.

Acerca de esta disciplina, la atleta puntualizó: “Para mí el patinaje artístico es súper interesante porque mezcla la danza con lo técnico y lo artístico. Es un deporte muy completo y de los más difíciles, porque es tener mucho equilibrio, mucha condición y sobre todo actitud para que se vea bonito”.