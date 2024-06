Edomex atiende rezago jurídico con las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

El Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez puso en operación las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social que acerca a las familias mexiquenses, 90 trámites y servicios jurídicos en su mayoría gratuitos o con descuentos de hasta el 65 por ciento.

Estas jornadas iniciaron simultáneamente en Temascaltepec y Coyotepec, para escuchar y atender las necesidades de la población y buscar soluciones institucionales a sus problemáticas.

El Consejero Jurídico, Jesús George Zamora indicó que este programa forma parte de los proyectos prioritarios, contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 que permitirán consolidar el crecimiento de la entidad y alcanzar así un nivel óptimo de bienestar para que cada mexiquense logre alcanzar su proyecto de vida.

Mariana, originaria de Temascaltepec, fue una de las primeras beneficiarias de esta segunda etapa de las Caravanas, que fueron reconfiguradas bajo la visión del Humanismo Mexicano.

Recibió asesoría jurídica y atención de personas servidoras públicas capacitadas y con vocación de servicio, para iniciar el trámite de pensión alimenticia.

“Pensé que nada más venía como asesoría sinceramente, pensé que nada más me iban a sacar de alguna duda que tuviera, pero cuando ya me dijeron que me van a brindar ellos el apoyo pues van a ser dos juicios pues si siento mucho apoyo porque yo sinceramente pues ya no iba a tener el recurso para estar solventando los gastos, no tiene absolutamente ningún costo, el trámite ha sido muy rápido, si me explican a detalle los jóvenes que me atendieron, lo que sigue, ya me dieron unos documentos para ingresar en el juzgado”, manifestó la beneficiaria.