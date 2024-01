Bill Clinton, expresidente de EU, pasea por San Miguel de Allende

A través de redes sociales, circularon imágenes del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, recorriendo las calles de San Miguel de Allende este miércoles por la mañana.

En consecuencia, a través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente municipal de la región, Mauricio Trejo, celebró que el exmandatario paseara tranquilo por la ciudad.

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmiguelenses”, expresó el edil.

“Bienvenido, señor presidente. Por eso somos la mejor ciudad pequeña del mundo”, agregó el alcalde.

William Jefferson Clinton nacido el 19 de agosto de 1946, es un político estadounidense que fungió como el cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos de 1993 a 2001.

Antes de asumir el cargo, Bill Clinton fue gobernador de Arkansas en los periodos de 1979-1981 y 1983-1992 y como fiscal de Arkansas de 1977 a 1979.

Está casado con la exsecretaria de Estado, exsenadora de los Estados Unidos y candidata a la Presidencia por el Partido Demócrata en 2016, Hillary Clinton.

