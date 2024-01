Fallece el escritor José Agustín a los 79 años

Fallece José Agustín, el narrador, ensayista y dramaturgo perteneciente a la “literatura de la onda” -llamada así por la escritora y académica Margo Glantz-, se consideró uno de los escritores más renovadores de la narrativa mexicana en los años 60.

Esto por una literatura dotada de un lenguaje moderno, coloquial y sin censura. Murió hoy a los 79 años, debido a varios problemas de salud, luego de varios días de ser reportado con pronóstico “reservado” por su hijo, el artista visual José Agustín Ramírez, quien incluso publicó fotos donde un sacerdote amigo del escritor habría acudido a darle la extremaunción.

Fallece por complicaciones de salud

Andrés Ramírez, hijo y editor del escritor, confirmó la lamentable noticia mediante un comunicado oficial. En él expresó: “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Agustín: esposo, padre, hermano, abuelo y escritor devoto de la literatura y la música.

Así como de sus lectores de cualquier edad”, dice el mensaje con el que su su esposa, Margarita; sus hijos Andrés, Jesús y Agustín. Su hermana y hermano; sus nietas y nietos, su sobrina, se despidieron del escritor a quien definieron como “Guerrerense de corazón, autodidacta empedernido, amante de la comida y los placeres; jungiano, estudioso del Iching, aficionado de la astrología e impulsor de todas las formas de contracultura”. Un hombre de signo Leo con ascendente acuario, y hasta el final descrito como Mono de Madera, en el horóscopo chino.

¿Quién era José Agustín?

Nacido el 19 de agosto de 1944 en Acapulco, Guerrero, José Agustín aseguraba ser “Un viejo con espíritu rebelde”. En 2011, a propósito de la recepción del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011, en el área de Lingüística y Literatura, el autor de “De perfil”, “Se está haciendo tarde”, “El rock de la cárcel”, “Inventando que sueño” y “Tragicomedia mexicana, el escritor dijo a EL UNIVERSAL que siempre supo que quería ser escritor y que ya escribía cuando tenía once años.

“Tardé muchos años en que me consideraran. Durante mucho tiempo me veían como el escritor vulgar y jodido. Pero yo seguí escribiendo, no había bronca, pero últimamente me va increíblemente bien. Los dos últimos años han sido pletóricos de homenajes y de festejos que me hacen”, dijo entonces.