Carlos Slim admite que Telmex ‘ya no es negocio’

El empresario mexicano, Carlos Slim, declaró que su empresa, Teléfonos de México (Telmex), “ya no es negocio”, esto, ya que dijo, han pasado cuatro sexenios en que se le ha negado la posibilidad de ofrecer el servicio de televisión de paga.

“Telmex ya no sigue siendo un negocio… por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años. A nuestros clientes no les podemos dar TV de paga porque no nos ha dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor”, aseveró.

No obstante, Slim Helú aseguró que, aunque la empresa ya no sea fructífera, no está en plan venderla en su totalidad, pues señaló que Telmex se tiene que mantener como una empresa mexicana.

Dijo que, pese a que Telmex es un negocio con pasivos laborales superiores a los 270 millones de pesos, les ha pedido a sus hijos que no la vendan, además agregó que Telmex dejó de ser redituable desde hace 10 años y que se estima que la empresa tenga finanzas sanas hasta el 2040.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estarse alimentando el fondo de pensiones y tenemos perspectivas de que hasta 2040 se aliviarán las finanzas”, sostuvo Carlos Slim.