Carlos Slim habría obtenido más de 2 mil 500 contratos con la 4T

Carlos Slim, el hombre más rico de México, rechazó ser el empresario más favorecido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una investigación de ‘EL CEO’ señala que habría obtenido más 2 mil 500 contratos con la 4T.

De acuerdo con el reportaje “Slim: el empresario del sexenio de AMLO”, los más de 2 mil contratos con el gobierno del empresario ascienden a 60 mil millones de pesos, varios de ellos obtenidos por licitación directa.

“De este gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficios”, dijo Carlos Slim durante conferencia de prensa el pasado 12 de febrero.

Estos son los 2 mil 500 contratos de Slim con la 4T

Una revisión de ‘EL CEO’ indica que las empresas de Slim recibieron o tienen participación en más de dos mil 500 contratos con el gobierno de AMLO, firmados entre 2019 y enero de 2024, a través de los cuales lograron ingresos por, al menos, 61, 000 millones de pesos.

Los cinco mayores contratos están destinados a energía y a una de las megaobras insignia de AMLO, el Tren Maya en la Península de Yucatán.

GSM-BRONCO S.A. DE C.V. con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 19, 479, 233,925 mdp, obtenido por Concurso abierto en septiembre de 2021.

con (Pemex) por 19, 479, 233,925 mdp, obtenido por Concurso abierto en septiembre de 2021. Operadora CICSA, de Grupo Carso , con Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por 15, 994, 602, 016 mdp, obtenido por licitación pública en abril de 2020.

de , con (Fonatur) por 15, 994, 602, 016 mdp, obtenido por licitación pública en abril de 2020. Operadora CICSA con Pemex por 6, 071, 005, 772 mdp, obtenido por invitación restringida en octubre de 2019.

Teléfonos de México (Telmex) con Banco del Bienestar por 1, 794, 350, 163 mdp, obtenido por adjudicación directa en marzo de 2022.

(Telmex) con por 1, 794, 350, 163 mdp, obtenido por adjudicación directa en marzo de 2022. Nacional de Cobre S.A. de C.V. con Casa de Moneda de México por 790, 508,792 mdp, obtenido por adjudicación directa en marzo de 2022.

Según la lista de 2, 500 contratos adjudicados por la 4T a empresas de Carlos Slim entre 2019 y 2024, la mayoría fueron asignados por vía de “adjudicación directa” o “restringida”.

El listado incluye contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, de Gobernación, de la Función Pública, de Salud, Semar, de Economía, de Turismo, de Cultura, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

También hay contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además con organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Existen contratos con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Incluso hay licitaciones con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Tren Maya, la Fiscalía General de la República, el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

El CEO indicó que los datos publicados fueron obtenidos de las plataformas Compranet, portales de transparencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e información pública.

Los contratos van desde servicios de telefonía e internet, anuncios publicitarios en estadios deportivos, difusión de informes de gobierno, entrega de materiales de construcción u obras de infraestructura como el Tramo 2 del Tren Maya.

“Para esta investigación, EL CEO revisó reportes financieros y de bolsa para detectar una vasta red empresarial compuesta por al menos 642 empresas distribuidas en 46 países y cuatro continentes: América, Europa, Asía y Oceanía”, afirma.