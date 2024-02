Estados Unidos asegura que no hay investigación contra AMLO

Foto: 'X' Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que no hay investigación contra AMLO por parte de EU

Luego de que el periódico, The New York Times, publicara un reportaje sobre supuesto financiamiento del crimen organizado en campaña de Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que en su país no hay una investigación contra AMLO.

Durante una conferencia de prensa, el estadounidense reiteró que no existe investigación alguna contra AMLO por presunto vínculo con el crimen organizado, tal como lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en días pasados.

“Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador”, señaló.

No obstante, resaltó que se llevaba tiempo en que Estados Unidos y México no trabajaban juntos en cuestión de seguridad, como hasta ahora, con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados, John Kirby ya había declarado que el Gobierno Estadounidense no se encuentra investigando a López Obrador, por el contrario, se continúa trabajando en conjunto en el tema de migración.

“Continuamos trabajando con la administración del señor López Obrador para hacer lo que podamos para abordar esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un gran enfoque para el presidente Biden en esta administración”.