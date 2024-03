Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Palacio Nacional

Normalistas de la escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, realizaron pintas en la puerta de la calle de Moneda en Palacio Nacional / Foto: Cuartoscuro

López Obrador comentó que no se reuniría con los padres de Ayotzinapa y que serían atendidos por el subsecretario de Gobernación.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia mañanera, una camioneta derribó la Puerta 1 de Palacio Nacional. Se trataba de una protesta de normalistas de la rural de Ayotzinapa por la caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Fue antes de las 9:00 horas que varios jóvenes encapuchados llegaron a la puerta 1 que se ubica en la calle de Moneda, por donde ingresan los periodistas a la conferencia, a través de la cual pretendieron entrar al recinto.

Asimismo, tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con ella lograron derribar la puerta de madera del inmueble. Una vez que tiraron la puerta, los manifestantes buscaron ingresar, pero personal de seguridad les volvió a lanzar gas para evitar su avance

Además de la puerta, los manifestantes rompieron varios vidrios de las ventanas del inmueble e intentaron prender un objeto ante la imposibilidad de ingresar al recinto. Tras el lanzamiento de gas, los jóvenes encapuchados se replegaron afuera de Palacio Nacional, donde se mantienen hasta el momento.

AMLO critica derribo de puerta

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que normalistas de Ayotzinapa derribaran una de las puertas de Palacio Nacional, pues aseguró que con ello sólo buscan provocar, por lo que descartó que él personalmente los recibiera y dijo que será el subsecretario de Gobernación quien los atenderá.

“Los va atender el subsecretario de Gobernación, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos Humanos es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”, comentó.