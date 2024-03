Eclipse solar 2024: Tiempo que debes observarlo para no dañar los ojos

El Eclipse Solar 2024 está contemplado para el próximo 8 de abril. México será el protagonista por una razón en particular. De acuerdo con Gregory Schmidt, científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Mazatlán, Sinaloa será el mejor lugar del mundo en poder presenciar el Eclipse Solar del 2024. Y afirmó que este suceso “no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años”.

Aunado a ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), informó que trabajará en conjunto con la agencia espacial estadounidense y la Sociedad Astronómica Mazatleca, en la actividad educativa “Eclipse Total de Sol – abril 2024”.

Cabe mencionar que el fenómeno astronómico iniciará a las 9:51 horas (Centro de México).

Cuánto tiempo se debe observar el Eclipse Solar

De acuerdo con el Gobierno de México, por ningún motivo se debe observar el Eclipse Solar directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Aunado a ello, recomienda realizar las siguientes medidas: No utilices gafas o vidrios obscuros para ver la imagen del Sol, así como papel aluminio, agua o CD´s. Hay que mirar solamente la imagen proyectada del Sol.

No mires directamente el Sol, puede dañar la retina en poco tiempo. Observa el eclipse con filtros para soldar del número 14. Para apreciarlo, no uses lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas. Aun con instrumentos seguros, no lo mires más de 30 segundos.

Consejos para observar el eclipse de sol 2024

No mires directamente al Sol sin protección ocular especializada. Solo durante la fase total de un eclipse solar, cuando la Luna bloquea por completo la cara brillante del Sol, es seguro hacerlo. Durante las etapas parciales, es decir, antes y después de la totalidad, se deben utilizar lentes solares seguros, también conocidos como lentes de eclipse, o emplear visores solares portátiles. Los lentes de eclipse deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2 y ser miles de veces más oscuros. Inspecciona cuidadosamente los lentes de eclipse o visores portátiles antes de su uso. En caso de encontrar cualquier daño, como roturas o rayones, se deben desechar. No se debe observar el evento a través de cámaras, telescopios, binoculares u otros dispositivos ópticos mientras se utilizan lentes de eclipse o visores portátiles, ya que los rayos solares concentrados pueden dañar el filtro y causar lesiones oculares graves. Si no cuentas con protección ocular especializada, el eclipse también puede apreciarse mediante métodos de visualización indirecta, evitando la observación directa del Sol. Usa protector solar, sombrero y ropa protectora para evitar posibles daños a la piel, ya que podrías estar expuesto a la luz solar directa durante horas.

Últimos eclipses en los últimos 10 años