Hallan con vida al periodista Jaime Barrera: “Fue una advertencia”

El periodista Jaime Barrera ya se encuentra con su familia. La información fue dada a conocer por su hija, Itzul Barrera, a través de su cuenta X . “Mi papá, ya está con nosotros”, señala. Luego de esto, el periodista dio sus primeras declaraciones en entrevista.

“El lunes iba saliendo del programa de radio a las 2 y como esto pasa de repente, las fauces de la delincuencia se asoman y te escupen en la cara y ya no sabes qué hacer ¿no? Fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien”, dijo el periodista a unas horas de haber sido liberado en el municipio de Magdalena.

Jaime Barrera Rodríguez recordó que fueron cinco sujetos armados los que lo encañonaron cuando estaba en su coche y lo obligaron a subir a una camioneta en la que se lo llevaron y en la que durante el trayecto sus captores le reclamaron por los textos que escribía.

“Ni siquiera tuve tiempo de prender el auto, es una dinámica como ya conocida, un coche adelante por si yo trataba de arrancar, un camioneta al lado. De repente llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí debes decidir si subes o te quedas ahí, pase lo que pase”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

El periodista aseguró que nunca pudo ver nada, ya que desde que lo privaron de su libertad le vendaron los ojos y le ataron las manos, además de que lo tuvieron hincado la mayor parte del tiempo y algunas veces acostado.

“Te acuestan en el asiento trasero (de la camioneta). Estuve en cautiverio con los ojos vendados, con la manos amarradas, hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, con un poco de agua”, detalló a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“Me dijeron que si no cumplía cosas o no le bajaba ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos o dónde me muevo, en fin es algo que se tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo y hay que exigir más protección y estar más cuidado en este proceso electoral que viene. En 34 años no me ha sucedido eso”, expresó.

Con información de Excélsior