Piden productores agrícolas que presidenciables atiendan al campo

En el transcurso de las campañas electorales rumbo a los comicios del próximo dos de junio, diversas organizaciones de productores del agro nacional urgieron al y las aspirantes a la Presidencia de la República a presentar propuestas de gobierno serias y solidarias para sacar al campo de la crisis en que está inmerso por la falta de agua, la inseguridad e insuficientes apoyos, y ofrecieron trabajar de la mano con quien a partir del 1 de octubre asuma las riendas del país.

“Nadie puede ocultar la cruda situación en el campo. Los efectos del cambio climático están haciendo estragos en nuestras tierras y ganado; en algunas regiones la delincuencia tiene contra la pared a los productores, y los apoyos que se reciben para la producción y comercialización siguen siendo insuficientes. Sin campo, no hay futuro”, establecieron.

Al respecto, Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros e integrante de #PorNuestroCampo, agradeció la disposición de esos expertos para sumarse a los esfuerzos que se están realizando en el país para apoyar a los trabajadores del agro en este momento crucial, y convocó a toda la sociedad a involucrarse sin distinción alguna en los temas del campo, del que depende la comida de todos.

“Los alimentos no se producen en anaqueles; son resultado de un incansable esfuerzo de hombres y mujeres que dan todo por sus cosechas y productos pecuarios para que lleguen a la mesa de todos. No distinguen si los alimentos que producen van a parar a la mesa de una familia o persona con determinada ideología o filiación política; lo hacen para todos. Y hoy que enfrentan una situación difícil, no los podemos ni debemos abandonar”, expresó.

Con información de Juan Carlos Machorro