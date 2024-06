Álvarez Máynez acusa al PRI y la Fiscalía de Nuevo León de quererlo en la cárcel

Máynez acusa que están ‘utilizando’ una tragedia

Sostuvo que la intención es utilizar la tragedia políticamente para, incluso, meterlo a la cárcel.

Opinó que detrás de la Fiscalía estatal está el PRI, integrante de la coalición que apoya a la principal candidata opositora, Xóchitl Gálvez, a cuyos miembros acusó de “estar muy desesperados”.

“Lo único que les interesa en estos momentos son los votos, la elección”, subrayó. Se dijo dispuesto a enfrentar cualquier acusación, “siempre con el mayor y el más profundo respeto a las víctimas” .

“Que se deslinden las responsabilidades. No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día”.

¿Por qué acusa Máynez al PRI y la Fiscalía de Nuevo León?

Explicó que esta acción obedece a que “la vieja política” arreciará la guerra sucia en su contra en vísperas de las elecciones del próximo 2 de junio.

Incluso dijo que no es la primera vez que la Fiscalía de Nuevo León se ve envuelta en casos de corrupción y fabricación de casos.

Álvarez Máynez indicó que el hecho también corresponde al enfrentamiento que el PRI tuvo con Samuel García, gobernador de Nuevo León, para intentar nombrar a Adrián de la Garza como fiscal.

Otras reacciones en redes sociales al mensaje de Álvarez Máynez:

Quien te está demandando es una familia de una víctima. Ustedes quieren arregla todo con dinero pero esa familia quiere justicia. Debe se saberse quienes pusieron el templete cuánto cobraron. Wey murieron 9 personas no te puedes librar así nomás. https://t.co/aGe5TnqDZ3 — Gabriel (@gabrielmorita) May 31, 2024

La víctima no eres tú, Murieron 9 por tu Negligencia en un evento organizado por tu partido y tú, nunca has pedido disculpas y todavía al dia siguiente te fuiste a una Cantina a festejar. https://t.co/nnZwulOIaP pic.twitter.com/FI3xKjpoFv — Aprendiz de Brujo ®️No soy Periodista (@JoseAntonioLo06) May 31, 2024