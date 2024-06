¿De cuánto será la pensión de AMLO al jubilarse?

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República / Foto: Cuartoscuro

El sexenio del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está a unos meses de concluir, pues en septiembre, tendrá que dejar la silla presidencial y cederla a Claudia Sheinbaum.

En este marco, durante la mañanera del 25 de junio, el tabasqueño señaló que, una vez que deje la presidencia, llegará su jubilación, por lo que buscará una vida tranquila en su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

Destacó que se retirará de la vida política, por lo que no participará en ningún evento político y cerrará sus redes sociales para vivir con tranquilidad en la quinta que heredó de sus padres.

¿De cuánto será la pensión de AMLO?

Fue durante la misma conferencia matutina que se reveló de cuánto será la pensión del ISSSTE de AMLO que recibirá cuando se retire en septiembre, luego de dejar el cargo al frente del país.

“Trabajé en el Instituto Nacional Indigenista y pagué al ISSSTE en cuota y tengo mis comprobantes, y luego trabajé cinco años en el Inco, pero luego me fui de candidato a Tabasco, luego fui cinco años Jefe de Gobierno y ahora llevo cinco (como Presidente), son 20”, apuntó AMLO.

Según Andrés Manuel, la pensión del ISSSTE que recibirá tras los 20 años de servidor público será de aproximadamente 30 mil pesos al mes, aunado a la pensión del Bienestar, que recibe desde hace cinco años cuando comenzó el programa.

“Considero que con la pensión me alcanza para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. Yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque. Estaré muy cómodo con mis huaraches que me regalen en Oaxaca y como hace mucho calor, con camiseta”, comentó.

Con información de Excelsior