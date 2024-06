¿Se va de Morena? Noroña revela si romperá con la 4T tras no recibir ningún puesto

Fernández Noroña acusó que no se respetaron los acuerdos para la repartición de puestos / Foto: Cuartoscuro

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña reveló cuál será su futuro político, luego de que la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, no lo considerara para formar parte de su gabinete ni recibiera ningún otro puesto.

En días pasado, el ex aspirante a la candidatura presidencial por Morena estalló en contra del partido, señalando que no se respetaron los acuerdos para la repartición de puestos entre los que participaron en el proceso interno, es decir, Adán Augusto Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Fernández Noroña.

Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el político denunció que Morena no estaba respetando el orden que se había acordado entre las ‘corcholatas’, en la que se había establecido que a él le tocaba la Coordinación del Senado.

Te podría interesar: ¿De cuánto será la pensión de AMLO al jubilarse?

“Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir”, aseveró.

Tras sus declaraciones se especuló sobre la posible ruptura entre Gerardo Fernández Noroña y la 4T, sin embargo, este aseguró que no dejará al partido, pues a pesar de no haber recibido el puesto al que aspiraba, continuará apoyando al movimiento.

“Yo no voy a poner en riesgo al movimiento, yo no voy a poner en riesgo la unidad, yo no estoy disputando un cargo, simplemente estoy pidiendo que lo que se firmó se cumpla y ya […] Yo soy parte de este movimiento, yo no voy a darle la espalda a este movimiento, yo no soy oposición”, manifestó.

Al mismo tiempo, señaló que continuará apoyando al Presidente, López Obrador, hasta el final de su mandato, así como apoyará a la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, de principio a fin de su administración.