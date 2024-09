Último Informe de Gobierno de AMLO: ¿Cuántas promesas cumplió?

Resaltó la creación de la Guardia Nacional donde no se reprime al pueblo, no hay masacres, no se tortura y no se desaparece a nadie

En el último Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el mandatario compartió los resultados de su mandato el cual entregará hoy a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, estos son algunos datos a resaltar.

Remesas y costo de gasolinas

AMLO resaltó el papel de los migrantes mexicanos en la economía del país, donde las remesas son la principal fuente de ingresos del territorio nacional. También apuntó que no se aumentó el costo de las gasolinas, el diésel, el gas, ni la luz. Y mencionó que disminuyó el precio de la canasta básica.

Baja deserción escolar y aumenta salario a maestros

Presumió avances en educación y el apoyo a la juventud como logros centrales de su administración. Como por ejemplo:

Becas

Aumento salarial a maestros

Creación de universidades

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Te puede interesar: Último Informe de Gobierno de AMLO: Lo más destacado hasta el momento

Obras del sexenio

Presumió las magnas obras hechas en su gobierno, como:

El Corredor Interoceánico y el Corredor del Istmo de Tehuantepec

La vía para el tren de pasajeros Palenque-Coatzacoalcos

Ampliación del Tren Suburbano hasta el AIFA

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca

Los Aeropuertos Felipe Ángeles en el Edomex y el Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo

Reservas petroleras y el sector energético

Andrés Manuel López Obrador también compartió que las reservas petroleras no disminuyeron. “Tenemos petróleo para varias décadas más”. Además refirió que se desterró la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y que en su gobierno se rescataron las refinerías e incrementaron su producción.

Disminuye índice de letalidad

El presidente de México reveló las siguientes cifras:

Baja de todos los delitos del fuero federal en 24.8%,

Disminución de los homicidios en 18%,

Resaltó la creación de la Guardia Nacional donde no se reprime al pueblo, no hay masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie ni se violan derechos humanos, además que no existe un narcoestado. “Hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida”, apuntó.

Labor de las Fuerzas Armadas

Respecto a las Fuerzas armadas refirió estar satisfecho por su desempeño leal, responsable y honesto de los elementos que las componen, así como de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de Marina, general Luis Crescencio Sandoval González y almirante, José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

Por último, Andrés Manuel López Obrador, concluyó ante miles de personas diciendo: “Aquí en la principal plaza pública de México, en este Zócalo, donde tantas veces nos concentramos por la lucha, me despido. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Nada me hace más feliz que haber reducido la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy tranquilo porque a quien entregaré la bandera por mandato del pueblo es una mujer honesta y de buen corazón”, expresó.