López Obrador también tuvo situaciones polémicas durante su sexenio / Foto: Cuartoscuro

A lo largo de su trayectoria política y de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha proyectado un discurso anticorrupción e incluso una de sus frases más famosas fue que iba compatir la corrupción “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”.

Además, en repetidas ocasiones afirmó que es una persona honesta y con moral y que si no lo fuera, no sería mandatario de México. Otro discurso muy recurrente en el tabasqueño fue el de la austeridad y no se cansó de mencionar que él llevaba una vida sin lujos.

Durante los seis años en que ha estado en la silla presidencial, ha sido acusado por diversos personajes de la política, sin embargo AMLO siempre pidió que mostraran las pruebas, como en el caso reciente de las acusaciones que hizo Genaro García Luna.

¿Realmente Andrés Manuel López Obrador vive de acuerdo a los discursos que proclama?

Cinco escándalos del sexenio de AMLO

A lo largo de la historia de la democracia en México, los presidentes no han estado exentos de estar envueltos en escándalos, ya sea en casos de corrupción, por usar el dinero público en su propio beneficio o el de su famlia, por acciones de sus familiares o incluso por las frases que expresaron.

Tal fue el caso de Enrique Peña Nieto con la ‘Casa Blanca’, la ‘Estela de Luz’ durante el sexenio de Felipe Calderón, incluso el ‘Comes y te vas’ que Vicente Fox le dijo a Fidel Castro o la famosa ‘Caída del Sistema’ en las elecciones de 1988.

El período de su gobierno está por terminar ¿Qué escándalos del sexenio de AMLO serán recordados?

Su saludo con la mamá del ‘Chapo’

Durante su visita a Sinaloa en enero de 2020, el presidente López Obrador, tuvo un breve encuentro con María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El mandatario se bajó de su vehículo y fue hasta donde se encontraba la señora, además recibió una carta de su parte. Eso causó especulaciones en sí tenía alguna relación con el Cartel de Sinaloa

Pío López Obrador

En 2020, el portal Latinus público un video en el que se observa al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibir sobres con dinero por parte de León Romero, que presuntamente habrían sido destinados a la campaña electoral de Morena en 2018. Esto puso en entre dicho el discurso anticorrupción de AMLO.

Esta situación terminó en los tribunales, por la demanda que Pío López Obrador puso a Carlos Loret de Mola.

‘La casa gris’

En 2022 se hizo público que, José Ramón López Beltrán, y su familia, vivían en un lujosa casa en Houston. Además, a lo largo del sexenio, se hicieron críticas sobre la vida ostentosa que lleva la familia de José Ramón, que contrasta con el discurso de austeridad de su padre.

La ‘indiferencia’ de AMLO

Una de las frases más recordadas de López Obrador fue ‘Abrazos, no balazos’, ya que refirió que eso sería parte de su estrategia de seguridad y ‘acusaria a los delincuentes con sus mamás’. Esto le causó críticas debido a la violencia que se vivió en su sexenio, sobretodo, porque se mostró indiferente ante la situación que se vive en Sinaloa.

Otra situación que causó polémica por la ‘indiferencia’ del mandatario, ocurrió tras los destrozos del Huracán Otis en Acapulco en 2023. AMLO no visitó el lugar del desastre ‘porque la gente estaba enojada‘

Falta de medicamentos en hospitales

En reitaradas ocasiones, las y los derechohacientes de insituciones de salud públicas, denunciaron la falta de medicamente y tratamientos. Asismimo, señalaron que la razón era por la falta de presupuesto y por los cambios que se hicieron en materia de salud por parte del gobierno.

En 2020, las familias de niños y niñas con cáncer que sufrieron el desabasto de medicamentos realizaron manifestaciones para exigir que las y los infantes recibieran los tratamientos adecuados.

Algo que resultó polémico de esta situación fue el tweet que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, escribió sobre la situación. Un usarió le preguntó cuándo atendería a las familias de los niños con cáncer y Beatriz Gutiérrez respondió ‘No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos’, la escritora borró el tweet y se disculpó.