Astrid Ortega apoyará a pobladores de Vizarrón

La presidenta municipal electa de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, garantizó que apoyará la decisión de los pobladores, con relación a las intenciones de fundar un municipio en Vizarrón.

Y es que actualmente hay un grupo de pobladores de esa delegación, quienes buscan hacer de Vizarrón un nuevo municipio, con el objetivo de separarse de Cadereyta.

“Yo apoyo lo que el pueblo mande, siempre. Si el pueblo determina que se quieren independizar, a mí no me corresponde, el proceso de independencia no es algo que me competa”.