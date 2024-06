‘Chepe’ Guerrero promete gabinete con paridad de género en Corregidora

Presidente municipal electo de Corregidora, ‘Chepe’ Guerrero / Foto: Lorena Sandoval

Josué ‘Chepe’ Guerrero Trápala, alcalde electo de Corregidora, ha reafirmado su compromiso de formar un gabinete con paridad de género, aunque aún no tiene definidos los perfiles que integrarán su equipo de trabajo, Guerrero Trápala destacó la importancia de un proceso de selección cuidadoso y detallado.

“El tema del gabinete lo he comentado, no tengo todavía nombres. Tengo algunas ideas, pero no tengo nombres,” expresó Guerrero Trápala quien añadió que “voy a observar también, por supuesto, un gabinete paritario.”

Durante su campaña, Guerrero Trápala prometió la creación de nuevas áreas dentro de su administración, mismas que tendrán que contar con personal capacitado por lo que dijo ,se tomará su tiempo para tomar las mejores decisiones sobre quién le acompañará en su periodo como alcalde.

“Me comprometí a crear la Secretaría de Cultura, por supuesto que vamos a hacer ese compromiso y lo vamos a honrar,” indicó. También mencionó la creación del Instituto Municipal de Cuidado Animal y del Instituto Municipal del Medio Ambiente como parte de su plan de gobierno.

En cuanto a la posibilidad de que algunos funcionarios actuales repitan en sus cargos, Guerrero Trápala no descartó esa opción. “Si hay compañeras o compañeros que dieron buenos resultados y que están dentro de la idea de gobierno que tenemos, por supuesto que los podremos contemplar,” señaló.

Josué ‘Chepe’ Guerrero Trápala subrayó que tomará su tiempo para revisar con mucha puntualidad los perfiles de quienes integrarán su equipo de trabajo, asegurando que las decisiones se tomarán con objetividad y basadas en resultados previos.

Con información de Lorena Sandoval