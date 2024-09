Chepe Guerrero presenta a Yetsi Beltrán, Carlos Olguín y Gustavo López como integrantes de su gabinete

El alcalde electo de Corregidora, Chepe Guerrero, anunció la inclusión de tres nuevos perfiles en su gabinete: Yetsi Beltrán Villarreal asumirá el cargo de Secretaria de Tesorería y Finanzas; Carlos Olguín González será el Secretario de Evaluación y Control; y Gustavo Emmanuel López se desempeñará como Director de Comunicación Social.

Chepe Guerrero recordó que Yetsi Beltrán se ha desempeñado ya dos años como titular de esta Secretaría y gracias a su labor hoy Corregidora tiene la máxima calificación otorgada por Moody’s México, lo que no es otra cosa más que el resultado de una excelente operación financiera.

Mientras que Carlos Olguín cuenta con una doble licenciatura en Derecho y en Contabilidad, ambas por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como también con una maestría y amplia experiencia como docente y servidor público. Referente a Gustavo López, tiene una importante trayectoria en el área de comunicación y se desempeñó previamente como su coordinador en campaña, desde donde se implementó una buena dinámica de trabajo fortaleciendo los canales de comunicación.

“Tengo una esperanza grande, estamos armando un equipo muy profesional, como lo fue en la campaña, yo no gané solo, me ayudó mi equipo; y ahora me va a ayudar un gran equipo a darles resultados a las más de 230 mil personas que viven en Corregidora”, concluyó.