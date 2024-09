Roberto Jiménez: Productores no se recuperarán pese a lluvias en San Juan del Río

Roberto Jiménez, secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal en San Juan del Río, dijo que aunque en las últimas semanas llovió con mayor fuerza en comparación con los años anteriores, ello no ayudará a que productores puedan recuperarse de la crisis por sequía.

Refirió que hay grandes pérdidas económicas y por ello se detuvo gran parte de la producción durante este tiempo de severa sequía, y aunque ya hay precipitaciones pluviales importantes, no garantiza los cultivos.

Roberto Jiménez confía que almacenamiento de agua en presas de respiro a productores

El funcionario mencionó que el almacenamiento de agua en las presas y bordos podrá darle un respiro a lo productores para el siguiente año, pero se requieren de más lluvias para seguir con esta actividad.

“Lamentablemente la sequía no se va a recuperar. Tenemos cuatro años de intensa sequía, tres de ellos muy difíciles. Lo perdido en esa grave crisis no se va a recuperar nunca. Eso que digan que ya con la lluvia se recupera, no es verdad. Lo que sí es una realidad es que estamos almacenando agua que nos va a permitir un 2025 para las zonas ganaderas y para los riegos de punteo. Obviamente requerimos que también en 2025 sea lluvioso como este, hay un avance notable en los cultivos de forraje”, declaró el funcionario.

El frijol se está logrando

También comentó que en cuanto al cultivo de temporal, hay algunos de frijol que se están dando, pero hay zonas donde casi no llega el agua, como es Santa Rosa Xajay. Por ello la crisis para varios continúa.

“En la zona de Santa Rosa Xajay es donde menos llueve en todo el estado. Ahí los bordos apenas están recibiendo escurrimientos. En otros lados ya tenemos bordos y la presa como en El Chaparro, ya están en zonas grandes y en un 80%. En otros bordos ya pensamos abrir los vertederos, es muy buena señal, pero requerimos que siga lloviendo. Los que lograron sembrar el temporal con las primeras lluvias, ese maíz no se pudo lograr, porque hubo una ventana importante donde no llovió”, compartió.

Con información de Jena Guzmán