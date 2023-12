Prevén colocar más paradas de autobuses en San Juan del Río

Para el siguiente año, la Secretaría de Obras Públicas Municipales en San Juan del Río considera la instalación de más paradas de autobuses para atender a esta necesidad en infraestructura, refirió Edith Álvarez Flores, titular de esta área.

La funcionaria mencionó que durante este año avanzaron con 10 paradas nuevas con una inversión de alrededor de 35 mil pesos de obra institucional, mientras que para el 2024 planean avanzar con otras más, pues ya se hicieron algunos recorridos para focalizar los puntos de mayor demanda.

“Hicimos un recorrido hace tres semanas ya con el titular precisamente, el líder de los transportistas, ya están señalizadas en su mayoría, el compromiso en esa primera etapa, ya tienen señalética vertical y horizontal, incluso ya las nuevas están incorporadas, habrá que hacer acciones en una segunda etapa que eso es lo que se planeará para el 2024”.

Álvarez Flores, refirió que las primeras 10 se trabajaron sobre la zona urbana y comunidades, sin embargo en algunas de ellas sólo pudieron colocar señalética horizontal y vertical debido a que el espacio no les daba para formar la parada con blanquita y sombra.

“Ahorita están consideras en esta primera etapa 10, ahí pues como tal 10 contando las urbanas y las de las comunidades que pudiéramos ahí, el compromiso con ellos, empezamos con la señalética horizontal y vertical, no hay espacio en todos para colocar lo que es una parada como tal con sus sombras, desgraciadamente las banquetas son muy angostas y no nos da, y no nos da el arroyamiento vehicular, el alineamiento ya no te da para más, pues no nos da, pero en las comunidades también empezaremos con algunas acciones importantes sensibles y será 2024 que ya podríamos estar viendo algunos paraderos formales que puedan ya resguardarse de las inclemencias del tiempo”.

