Revisan a empresas en San Juan del Río por descargas residuales

Marco Del Prete, titular de la SEDESU. / Fotografía: Braulio Colín

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del estado de Querétaro, Marco Del Prete, señaló que se han realizado visitas y revisiones a las empresas aledañas a la Presa de la Estancia Constitución 1917 en San Juan del Río. Esto para verificar si existe contaminación por parte de estas.

El funcionario indicó que la dependencia no encontró algo que verificará que las fábricas fuesen quienes contaminaran ese lugar.

Añadió que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisar a profundidad qué es lo que está contaminando la presa que ha afectado a pescadores y criadores en la zona.

“Es responsabilidad de la Conagua. Nosotros hemos estado haciendo en colaboración con la (Comisión Estatal de Agua) CEA para revisión de algunas descargas de algunas plantas industriales. Nos presentamos a la (empresa) Kimberly que es la planta que podría y no lo afirmo, pero que por la ubicación podría ser la que descargue las aguas ahí”, contó.

Supervisan a empresas en San Juan del Río

“Se hizo una revisión en sitio, por nuestro lado no encontramos nada que indicara que hubiera descargas irregulares y le corresponderá a la Conagua hacer la revisión pertinente”, aclaró el funcionario.

AD Querétaro reportó que la contaminación en esta presa ha afectado a más de 14 familias en la zona que se dedican a la pesca. Los miembros de la Unión de Pescadores de Querétaro denunciaron que eran las empresas alrededor quienes contaminan el lugar con sus desechos ocasionando que los peces mueran y el turismo disminuya.

En contraste, Marco Del Prete indicó que en sus funciones estará revisar y verificar de manera constante que las industrias en Querétaro no generen descargas de residuos de manera no regulada. A su vez, precisó que si encuentran a una empresa que lo haga habrá sanciones por no cuidar el medio ambiente.

“Vamos a seguir impulsando a las empresas a que sean más competitivas. A que generen más empleos pero no vamos a descuidar el medio ambiente, y a las empresas que lo hagan serán sancionadas de acuerdo con el código ambiental del estado de Querétaro”, enfatizó.

El secretario añadió que una semana atrás fue sancionada una empresa en el Parque Industrial de Benito Juárez en Bernardo Quintana por no cumplir con los lineamientos. Permaneció clausurada por una semana hasta que cumplieran con lo requerido por la dependencia.

“Fue una clausura temporal en lo que acreditaban sus papeles. No hubo sanción económica por parte nuestra, pero al estar cerrada por más de una semana representa una pérdida para la empresa”, concluyó.

Con información de Braulio Colín