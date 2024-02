Continúan afectaciones a productores por sequía en San Juan del Río

Foto: Cuartoscuro

Productores de los 52 ejidos de San Juan del Río, continúan afectados económicamente por la severa sequía que se registra actualmente, incluso han tenido que dejar su actividad primaria para poder obtener otros ingresos y salir adelante con sus familias.

Adrián Miranda, presidente de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos, refirió que la situación ha sido muy complicada para ellos debido a la escasez de las lluvias, y la poca agua que llega no alcanza a bajar a los mantos acuíferos para poder sembrar.

“Es una situación muy complicada, la mayor parte de San Juan del Río es zona temporalera, somos 52 ejidos, somos el municipio que más ejidos tiene, la mayoría, ya casi nadie cosechó, es más nadie ni sembró porque algunos no alcanzaron porque las lluvias fueron muy esporádicas, y la sequía ha sido tremenda porque no captaron agua los bordos, la zona de temporal, los únicos que cosecharon y que sacan la alimentación son las zonas de riesgo pero no todos alcanzaron a sembrar”.

Dijo, que en una oportunidad que tuvieron de platicar con el gobernador del estado, afortunadamente fueron atendidos, y desde entonces han visto apoyos de maíz y forraje para su ganado, ahora lo que están solicitando es que se tecnifique la zona de riego para que el agua se aproveche.

“Muchos de nosotros salimos a trabajar a las industrias o a la construcción, mucha de la gente que trabaja el campo también, entonces sus ratos libres le trabajan al campo, pero también quienes más se quedan ahí a batallar en la casa son las mujeres, porque se quedan para darles de comer al ganado, entonces nos la vemos difícil ahorita”, agregó.

Ante la crisis también para poder alimentar a su ganado, mencionó que tienen que recurrir al nopal o maguey para generar el forraje y poderlo mantener.

Hay 7 municipios en el estado con sequía excepcional, reporta CONAGUA. 😰https://t.co/OPQCCq1JhH — AD Querétaro (@ADQueretaro) February 18, 2024

Con información de Jena Guzmán