Será la representante de la Feria Nacional Ganadera San Juan 2024. / Fotografía: Jena Guzmán

En el marco de los festejos del 493 aniversario de la fundación del municipio, se realizó este jueves la presentación de Rosi I, reina de la Feria San Juan 2024.

Rosa María Bruni Guerrero fue elegida para representar estas fiestas de tradición en la región. De acuerdo a la presidenta municipal interina, Sandra Camacho Rojo, la joven es deportista y se caracteriza por provenir de una familia de principios y valores.

“Tenemos el honor de realizar la presentación de quien será nuestra reina de la Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2024, Rosa María Bruni Guerrero. Nuestro municipio se caracteriza por ser una tierra con una cultura y tradiciones inigualables”:

“Como cada año, se realizan nuestra Feria Nacional Ganadera, la cual tiene como propósito principal reunir a las familias, pero también a las y los ciudadanos de otras partes del país, e incluso personas del extranjero, quienes nos visitan para disfrutar de las actividades culturales, deportivas y artísticas que ofrece este evento de gran importancia. Rosi, como cariñosamente la conocen, nos inspira y es un ejemplo de cómo ser una sanjuanense de corazón”.

De igual manera, compartió que la joven fue elegida porque ha demostrado ser una mujer trabajadora, valiente, entusiasta con valores. Sobre todo, abonó, que se siente orgullosa de pertenecer a esta Tierra de Palomas.

Presentan a Rosi I en Feria San Juan 2024

En su mensaje, Rosi I dijo sentirse honrada al haber sido elegida. Se describió como una joven que tuvo la gran fortuna de llegar a una familia de grandes valores, de fe y un amor inmenso. Capaz de derrumbar muros, superar límites y hacer lo necesario por el otro.

“He tenido la dicha de conocer los extremos y ver que cada uno de nosotros puede aportar algo para tener un mejor entorno. Creo que sabemos que la vida es fugaz, tan incierta y en muchos momentos todo un reto. Soy fiel creyente que en nuestras manos está el poder de cambiar el mundo, y por mundo no me refiero a todo el planeta tierra. Me refiero al mundo de la persona de al lado, del familiar necesitado, del amigo herido, de toda una comunidad”.

Con información de Jena Guzmán