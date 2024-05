Las fuertes ráfagas de viento impidieron que pudieran sostenerse. / Fotografía: Jena Guzmán

Ante la mala desinformación que surgió en redes sociales por el corte de algunos árboles, principalmente uno del centro histórico, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (SEDESUM) en San Juan del Río, Óscar Alcántara, explicó que hubo necesidad debido a que las fuertes ráfagas de viento que se presentaron hace días los dobló y ya no podían rescatarse.

Explicó que al darse esta situación primero se revisan las condiciones para ver si hay posibilidad de rescatarlos. Sin embargo, es complicado que suceda, ya que la probabilidad es muy baja.

“En días pasados, en diferentes puntos de la ciudad colapsaron algunos árboles, en el caso particular de la zona del Jardín de la Familia, algunos árboles que se cayeron derivado de estos vientos y de estas lluvias que hubo en días pasados, fueron retirados por parte de Protección Civil y Servicios Públicos Municipales toda vez que estaban acostados”.

Hubo necesidad de retirar árboles en San Juan del Río: SEDESUM

“¿Qué sucedió? Al caer el árbol nos percatamos de que son árboles enfermos. O sea, el árbol se cae por dos factores: primero climatológicos y segundo porque era un árbol enfermo”.

Aunque hubo varios comentarios en los que había cuestionamientos al respecto, sobre todo por tratarse de un árbol que muchos años caracterizó la imagen del lugar, respondió que fue debido a las condiciones climatológicas.

Desafortunadamente, explicó, ya no hubo forma de preservarlo, pero buscarán la manera de volver a plantar otro.

“La raíz no tenía el soporte suficiente, las raíces. Inclusive cuando nosotros realizamos la inspección, la raíz de la parte de abajo parecía una esponja, inclusive se deshacía la base, porque mucha gente también decía, ¿por qué no moverlo? Tampoco era factible. Era un árbol enfermo, era un árbol que ya no tenía ese soporte y sólo era cuestión de tiempo”.

Con información de Jena Guzmán