Detienen el proyecto del Parador Turístico en San Juan del Río

Se encuentra detenido debido a las condiciones en las que se encuentra, y aunque hay acercamientos con la SICT, refieren que no hay recursos para esta obra

Alfredo Cortés, delegado de la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, solicitó a la federación, intervenir la vialidad lateral a la carretera federal 57, de nombre Noche Buena para darle continuidad a proyecto de parador turístico.

Refirió que éste se encuentra detenido debido a las condiciones en las que se encuentra, y aunque se ha acercado con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT), le refieren no hay recursos para esta obra.

Mencionó que al encontrarse en un lugar muy estratégico podría despegar la economía de esta localidad, por lo que en algún momento se consideró convertir esta zona en un parador turístico.

Proyecto detenido

“Fíjate que sobre la avenida Nochebuena pues obviamente hemos estado solicitando el apoyo, es una zona federal, le corresponde a la SCT, y finalmente la SCT no ha querido apoyar con el proyecto, porque finalmente no está dentro de su presupuesto y no tienen”.

Señaló que ha tenido acercamiento tanto con las autoridades municipales como estatales para poder desarrollar este proyecto, mismas que le han dado atención, por lo que espera, aunque no corresponde a estos niveles de gobierno, pueda concretarse en algún momento.

“Afortunadamente hemos estado en pláticas con el señor presidente y gobierno del estado por ahí, y han venido, y han hecho algunas visitas y nos han dado buena atención para recubrir algo de la salida que está muy deteriorada, pero obviamente pues andamos en esa situación, ojalá y pues hacemos un llamado a las autoridades federales para que se hagan responsables de eso, porque finalmente piensa que uno como autoridad local tiene que resolver algo que es del ámbito federal, y que pena que la gente no pueda ver que no es una cuestión local sino federal”.

Con información de Jena Guzmán