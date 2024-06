Sanjuanenses aprovechan visas de trabajo para ir a Estados Unidos

Buscan con este trámite tener mayor facilidad de ingresos. / Fotografía: Jena Guzmán

Los sanjuanenses continúan aprovechando las visas de trabajo que se otorgan para laborar por tiempo definido en Estados Unidos y así aprovechar estas oportunidades, declaró la regidora de la Comisión de Atención al Migrante, Fabiola Pérez.

Indicó que al contrario, con este documento les permite cruzar legalmente al país vecino para no tener problemas futuros. Aunque hay quienes estando allá deciden moverse de lugar, lo ideal es cumplir con lo establecido para después poder regresar sin complicaciones.

Refirió que estas visas que se otorgan son de seis a nueve meses. Una vez que estás registrado en el padrón y cumples, es más fácil que las empresas vuelvan a solicitarte y que por medio de Relaciones Exteriores te ubiquen para hacer la entrega de los remanentes pendientes.

“Yo creo que sí está viendo un fenómeno, que no se puede decir que haya aplastado a los que se han ido a su suerte, pero sí hay un fenómeno mayor de visas de trabajo. Aquí la situación es que mucha gente no se quiere ir a las visas de trabajo porque no es a dónde parece que les conviene, o al trabajo que les conviene, que es donde pagan mejor las horas extras”.

“Yo sí he estado muy insistente en que se vayan con visa de trabajo, hace la diferencia enorme porque vas con una seguridad. Si existe ahí la posibilidad de que puedan tener esa visa, que lo hagan a través de la visa”.

Agregó que quienes ya conocen de este proceso saben cómo es la estancia allá, lo que se puede generar en ingresos y con base a ello decidir si regresar, pero para muchos resulta conveniente.

“Siguen yendo, pero como se ha abierto más la posibilidad de visas de trabajo y están aprovechando esas oportunidades. Muchas veces, no se quedan en los lugares a dónde van, cumplen su visa de trabajo y ya no regresan”.

“O se mueven antes de que se cumpla el periodo de la visa de trabajo, pero bueno, lo importante es que se aseguran de alguna manera que su llegada va a ser a salvo”.

