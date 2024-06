Mantienen diálogo por supuestas avionetas antilluvias en San Juan del Río

Autoridades no han comprobado científicamente esta teoría. / Fotografía: Jena Guzmán

El secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal en San Juan del Río, Roberto Jiménez, señaló que mantienen mesas de trabajo con los productores de la región para revisar la teoría de las avionetas antilluvias. Aunque esta no ha podido comprobarse científicamente hasta el momento.

Refirió que incluso les han acercado expertos en el tema para abrir el panorama respecto al tópico. Esto para que sean ellos quienes determinen si existe esta posibilidad.

Te podría interesar: En septiembre será removido puente contiguo al de Historia en San Juan del Río

Por otro lado, mencionó que puede hasta llegar ser ilógico el uso de estas avionetas dado el costo que representaría para las empresas que, refieren, son las causantes.

“Desde el año pasado, en coordinación con la legislatura del estado y la coordinación de la mesa directiva nos reunimos con un grupo de productores para llevarlos a la legislatura”.

Mantienen mesas de trabajo por avionetas supuestamente antilluvias en San Juan del Río

“Los que saben de ello, porque yo tampoco puedo saber de cuestiones físicas o químicas, o el impacto que esto pudiera tener para las lluvias, pero imagínense, si una avioneta abajo de las nubes nos puede causar ese problema, ¿por qué las grandes ciudades o países de primer nivel no las utilizan para dispersar las grandes inundaciones que hoy tenemos?”.

Asimismo, Jiménez comentó que otra de las teorías que presentan es el uso del yoduro de plata para dispersar las nubes. No obstante, refirió que países como España lo utilizan para producirla. Por lo que seguirá siendo una controversia. Sin embargo, continúan reuniéndose con ellos para lograr darles las respuestas que esperan.

“Yo creo que llevamos seis mesas de trabajo, y ahí se dice de todo, hasta subidas de tono, de eso se trata, ‘no me engañen, no me mientan’ pero aquí está el físico o químico que te va a decir cómo se puede y cómo no se puede”.

“Acusan al yoduro de plata para evitar las lluvias, pero el yoduro de plata lo usan en España para producir lluvias. Entonces, una avioneta por sí sola debe tener un equipo para poder dispersar diferentes productos”.

Con información de Jena Guzmán