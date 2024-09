Rehabilitarán el Mercado 5 de Mayo en San Juan del Río, esto como parte de un compromiso de la nueva administración. Así lo informó el alcalde del municipio Roberto Cabrera, quien señaló que en su última campaña recorrió las instalaciones donde hizo dicha promesa. Por lo tanto se verá reflejado en su siguiente etapa de gobierno, ya que se arregle la situación legal.

Rehabilitarán mercado

“Una propuesta es el Mercado 5 de Mayo, de hecho en campaña recorrí el Mercado 5 de Mayo, es un compromiso con las y los comerciantes de este mercado municipal, que si no me equivoco sería el cuarto ya formal, porque hay que trabajar arrancando la siguiente administración ya arreglando la situación legal del espacio físico para poder tener un proyecto que probablemente al cierre de la administración que viene sea una realidad, porque no es un proyecto pequeño, es un proyecto de mediano a grande”.

Recordó que además del proyecto del Mercado Reforma, que considera intervenir gobierno del estado, está consciente de que este otro mercado también requiere de una fuerte rehabilitación.

Habla de la calle 20 de noviembre

Por otro lado, habló de la necesidad de intervenir la calle 20 de noviembre, esto con la finalidad de mejorar la movilidad de la zona, por lo que estaría contemplando dicha obra.

“Yo quiero transformar una calle pero que tiene un sentido social muy grande, el tramo de 20 de noviembre a Morelos, porque es la afluencia de nuestra central sub urbana, prácticamente se concentra una gran población todos los días ahí por el transporte colectivo del transporte público colectivo que viene de todas nuestras localidades y que termina finalmente en un lugar que está feo, entonces, ¿qué tenemos qué hacer?, dejarlo bonito, habitable, una calle muy funcional”.

Con información de Jena Guzmán