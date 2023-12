Visión peatonal: Raúl D. Lorea

Raúl D. Lorea

Esta semana me encontré con la noticia de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, informó que diariamente se venden 112 autos nuevos.

Súmele, amable lector(a), la estadística que se ha dado a conocer en este medio (Al Diálogo) en la que se especifica que llegan a vivir 104 personas promedio por día a nuestra entidad. Si tomamos el dato del INEGI, en el que se considera 1 automóvil por cada 4 personas en Querétaro, se entendería que llegan al menos 25 automóviles diarios, más los 112 que se venden nuevos; son 137 automóviles diarios más a nuestras calles. ¡Por eso el tránsito nunca se agiliza!

Por eso la importancia de plantear otras alternativas de movilidad como la bicicleta y el transporte público, mismas que no pueden dar resultados si no se implementan con ventajas físicas tangibles en el espacio público.

No puede haber flujo peatonal sin banquetas seguras, no puede haber movilidad ciclista sin ciclovías confinadas y conectadas en una red urbana, el transporte público no puede ser eficiente si sus “ejes estructurantes” siguen sin conectarse entre sí…

Es por ello, que, finalizaremos este 2023 con un entorno urbano deficiente para peatones, ciclistas y transporte público, quienes realizan casi el 70% de los viajes en nuestra ciudad, siendo mayoría y siendo los más afectados por esta extraña necesidad (necedad) de puentes vehiculares sin pasos peatonales. Definitivamente los siguientes presidentes o presidentas municipales de Querétaro y su zona metropolitana, deberán tener visión peatonal. ¿Quién se apunta?